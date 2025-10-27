GEA Aktie

GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
GEA-Investition 27.10.2025 10:04:55

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GEA-Aktie Anlegern gebracht.

Am 27.10.2024 wurde die GEA-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 46,52 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,150 GEA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 136,72 EUR, da sich der Wert eines GEA-Papiers am 24.10.2025 auf 63,60 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 36,72 Prozent.

Der GEA-Wert an der Börse wurde auf 9,75 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: GEA Group

Nachrichten zu GEAmehr Nachrichten