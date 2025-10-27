DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GEA-Aktie Anlegern gebracht.

Am 27.10.2024 wurde die GEA-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 46,52 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,150 GEA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 136,72 EUR, da sich der Wert eines GEA-Papiers am 24.10.2025 auf 63,60 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 36,72 Prozent.

Der GEA-Wert an der Börse wurde auf 9,75 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at