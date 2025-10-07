GEA Aktie

63,55EUR 0,20EUR 0,32%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

07.10.2025 11:54:51

GEA Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Gea vor Zahlen von 57 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Margenentwicklung des Anlagenbauers dürfte im dritten Quartal solide gewesen sein, schrieb Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine stärkere Auftragslage dürfte sich aber erst im vierten Quartal einstellen./rob/mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

