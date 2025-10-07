NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die von dem Maschinenbauer bekannt gegebenen Änderungen in der Organisationsstruktur machten Sinn, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings werfe der unerwartete Abgang des Finanzchefs und des für die operative Führung verantwortlichen Managers Fragen bezüglich der Margenziele für 2030 auf./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 13:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 13:26 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.