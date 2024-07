DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 327,90 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,305 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers auf 445,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135,90 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,90 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft belief sich jüngst auf 58,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at