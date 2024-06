DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier bei 224,70 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investierten, hätten nun 4,450 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 060,08 EUR, da sich der Wert eines Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteils am 21.06.2024 auf 462,90 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 106,01 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft belief sich jüngst auf 60,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at