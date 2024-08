DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 342,00 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert, befänden sich nun 2,924 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.08.2024 gerechnet (436,30 EUR), wäre die Investition nun 1 275,73 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 27,57 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Börsenwert von 57,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at