DAX-Handel aktuell: Börsianer lassen DAX steigen

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,92 Prozent stärker bei 18 620,61 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,765 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,001 Prozent höher bei 18 450,59 Punkten, nach 18 450,48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 635,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 446,89 Punkten.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 2,11 Prozent. Der DAX lag vor einem Monat, am 05.06.2024, bei 18 575,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.04.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18 175,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.07.2023, wies der DAX einen Wert von 15 937,58 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 11,04 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 892,92 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Continental (+ 3,15 Prozent auf 60,90 EUR), Infineon (+ 2,96 Prozent auf 36,02 EUR), Sartorius vz (+ 2,80 Prozent auf 231,00 EUR), Porsche (+ 2,72 Prozent auf 71,70 EUR) und Zalando (+ 2,69 Prozent auf 24,03 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Deutsche Börse (-1,21 Prozent auf 187,90 EUR), Rheinmetall (-0,74 Prozent auf 511,40 EUR), Deutsche Bank (-0,23 Prozent auf 15,83 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,02 Prozent auf 450,30 EUR) und Beiersdorf (+ 0,04 Prozent auf 136,20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 547 444 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 219,041 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,54 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,36 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

