Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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22.06.2026 15:51:00
Deutsche Bahn: VW-Manager Michael Obrowski wird neuer Finanzchef
Die letzte Finanzvorständin der Bahn war nur wenige Monate im Amt, jetzt ist ein Nachfolger gefunden. Michael Obrowski arbeitet bislang bei einer Volkswagen-Sparte. Und kennt von dort zwei Eigenheiten der Bahn.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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