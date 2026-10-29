DexCom Inc. Q3 Sales Increase

(RTTNews) - DexCom Inc. (DXCM) reported earnings for third quarter of $275.1 million

The company's earnings came in at $275.1 million, or $0.72 per share. This compares with $283.8 million, or $0.70 per share, last year.

Excluding items, DexCom Inc. reported adjusted earnings of $275.0 million or $0.73 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 11.2% to $1.344 billion from $1.209 billion last year.

DexCom Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $275.1 Mln. vs. $283.8 Mln. last year. -EPS: $0.72 vs. $0.70 last year. -Revenue: $1.344 Bln vs. $1.209 Bln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 5.20 B To $ 5.25 B