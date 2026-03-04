DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

Bis März 2031 04.03.2026 15:58:00

DHL-Aktie im Plus: Verlängerung des CEO-Vertrags

Die DHL Group hat den Vorstandsvorsitzenden Tobias Meyer länger an das Unternehmen gebunden.

Wie der Konzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat den Vertrag von Meyer bis März 2031 verlängert. Der Manager gehört seit 2019 dem Vorstand der DHL Group an und führt das Unternehmen seit 2023 als Vorstandsvorsitzender.

"Unter der Führung von Tobias Meyer hat der Konzern die Strategie 2025 erfolgreich abgeschlossen und die Profitabilität der DHL Group nachhaltig gesteigert", wird Katrin Suder, Vorsitzende des Aufsichtsrats, in der Mitteilung zitiert. "Mit der von ihm und seinem Team entwickelten Strategie 2030 setzt das Unternehmen nun gezielt auf weiteres Wachstum in einem herausfordernden Marktumfeld."

Die DHL-Aktie notiert am Mittwoch m XETRA-Handel zeitweise 2,55 Prozent höher bei 47,94 Euro.

DJG/kla/gos

DOW JONES

10:27 DHL Group Hold Deutsche Bank AG
09:45 DHL Group Hold Warburg Research
08:44 DHL Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:40 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
08:39 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
