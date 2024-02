DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 49,50 Euro belassen. Alle Augen seien auf Ziele für die Jahre 2024 und 2026 gerichtet, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet damit, dass sich die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) im Rahmen der Zielspannen bewegen werden.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 14:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 43,12 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 14,80 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 516 196 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2024 3,9 Prozent ein. Voraussichtlich am 06.03.2024 wird DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2023 gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2024 / 06:40 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.