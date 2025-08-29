NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48,50 Euro belassen. Der von DHL Express angekündigte Nachfrage-Aufschlag für die Versand-Hochsaison zwischen Anfang Oktober und Mitte Februar scheine den Aussagen zur Vorlage der jüngsten Quartalszahlen zu entsprechen, schrieb Alexia Dogani in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Logistikkonzern habe zudem mitgeteilt, dass der Aufschlag wohl weniger als vor einem Jahr zum operativen Ergebnis (Ebit) beitragen dürfte./rob/gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 15:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 15:16 / BST





