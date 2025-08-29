DHL Group Aktie

38,97EUR -0,10EUR -0,26%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

29.08.2025 16:47:08

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48,50 Euro belassen. Der von DHL Express angekündigte Nachfrage-Aufschlag für die Versand-Hochsaison zwischen Anfang Oktober und Mitte Februar scheine den Aussagen zur Vorlage der jüngsten Quartalszahlen zu entsprechen, schrieb Alexia Dogani in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Logistikkonzern habe zudem mitgeteilt, dass der Aufschlag wohl weniger als vor einem Jahr zum operativen Ergebnis (Ebit) beitragen dürfte./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 15:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 15:16 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
48,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
38,92 € 		Abst. Kursziel*:
24,61%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
38,97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,45%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

