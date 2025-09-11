DHL Group Aktie
|38,37EUR
|0,07EUR
|0,18%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach einer Investorenveranstaltung zur Expresssparte auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die wichtigsten Themen der Roadshow seien die aktuelle Geschäftsentwicklung, die De-minimis-Regelung im Zuge der Zollthematik sowie die Kosten- und Preisgestaltung der Schnellversandtochter des Logistikers gewesen, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 20:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
38,43 €
|
Abst. Kursziel*:
11,89%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
38,37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,07%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
