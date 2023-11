Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Euro STOXX 50 auch aktuell aufwärts.

Um 09:11 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,08 Prozent stärker bei 4 235,39 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 3,671 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,005 Prozent auf 4 232,40 Punkte an der Kurstafel, nach 4 232,19 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 239,59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 4 232,40 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, den Wert von 4 136,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 330,23 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 14.11.2022, mit 3 887,51 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 9,84 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 4 491,51 Punkte. Bei 3 802,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Ferrari (+ 1,10 Prozent auf 320,60 EUR), Eni (+ 1,06 Prozent auf 15,26 EUR), UniCredit (+ 0,95) Prozent auf 24,88 EUR), BMW (+ 0,87 Prozent auf 92,90 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,80 Prozent auf 2,62 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Bayer (-1,01 Prozent auf 39,85 EUR), Flutter Entertainment (-0,60 Prozent auf 123,40 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,35 Prozent auf 372,70 EUR), SAP SE (-0,31 Prozent auf 135,00 EUR) und Siemens (-0,17 Prozent auf 132,68 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 224 447 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 343,145 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Im Euro STOXX 50 hat die Stellantis-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at