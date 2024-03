Dienstagshandel in Europa: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50

Am Dienstagnachmittag zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.

Am Dienstag notiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,51 Prozent stärker bei 5 069,91 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,356 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,041 Prozent fester bei 5 046,26 Punkten in den Handel, nach 5 044,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 072,40 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 038,73 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 26.02.2024, einen Wert von 4 864,29 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 4 521,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 130,62 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 12,34 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 072,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Börse (+ 1,96 Prozent auf 189,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,67 Prozent auf 443,90 EUR), Infineon (+ 1,42 Prozent auf 31,32 EUR), UniCredit (+ 1,37 Prozent auf 34,53 EUR) und Bayer (+ 1,32 Prozent auf 27,20 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Stellantis (-1,56 Prozent auf 26,69 EUR), BASF (-0,19 Prozent auf 52,83 EUR), Ferrari (-0,14 Prozent auf 405,35 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,09 Prozent auf 73,65 EUR) und BMW (+ 0,40 Prozent auf 106,66 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 268 943 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 413,360 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at