Volkswagen Aktie
|93,84EUR
|1,20EUR
|1,30%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen von 130 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der über den Erwartungen liegende operative Gewinn (Ebit) im dritten Quartal sei von der positiven Entwicklung der Kernmarken und niedriger als erwartet ausgefallener Sonderbelastungen getragen worden, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf 2026 bleibe er in Erwartung von Margensteigerungen bei Audi und positiver Sondereffekte optimistisch für den Autokonzern./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:16 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:16 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
135,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
93,14 €
|
Abst. Kursziel*:
44,94%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
93,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,86%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
