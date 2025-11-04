Volkswagen Aktie
|90,82EUR
|-1,06EUR
|-1,15%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Volkswagen von 149 auf 151 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Fabio Hölscher passte seine Schätzungen an die Neunmonatszahlen an. Die Wolfsburger steckten weiter in ihrem Prozess der Selbstoptimierung, so der Experte in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Das Geschäftsjahr 2025 dürfte aber den Boden bilden./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
151,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
90,32 €
|
Abst. Kursziel*:
67,18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
90,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66,26%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|90,50
|-1,50%
