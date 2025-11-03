Volkswagen Aktie
|92,38EUR
|2,26EUR
|2,51%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Bei den Wolfsburgern zeige sich ganz langsam Besserung, schrieb Philippe Houchois am Sonntag im Nachgang des Quartalsberichts. Er verwies dabei auf Fix- und Produktkosten. Audi und Porsche bewegten sich in Zeitlupe, 2026 dürfte aber eine Erholung einsetzen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2025 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
90,18 €
|
Abst. Kursziel*:
38,61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
92,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,31%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Nachrichten
|
09:29
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29
|DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
31.10.25
|Nexperia stoppt in Chipkrise Ausfuhr von Wafern nach China (dpa-AFX)
|
31.10.25
|Nexperia stoppt in Chipkrise Ausfuhr von Wafern nach China (dpa-AFX)
|
31.10.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
31.10.25
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt die Freitagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
31.10.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Freitagshandels nach (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Analysen
|07:17
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|06:29
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07:17
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|06:29
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|06:29
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|30.10.25
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|07:17
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|92,70
|2,86%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:15
|Erste Group Bank Equal weight
|Barclays Capital
|09:58
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:56
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|09:55
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|09:55
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|09:53
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:10
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:10
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:03
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|07:38
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:36
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:29
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:10
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|Diageo Buy
|UBS AG
|06:34
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:32
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|06:30
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|31.10.25
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|AXA Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital