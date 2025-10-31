Volkswagen Aktie

90,66EUR 0,52EUR 0,58%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

31.10.2025 07:56:26

Volkswagen (VW) vz Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volkswagen von 87 auf 88 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman attestierte dem Autobauer am Donnerstagabend ein "erneut zerfahrenes Quartal". Besser als gedacht sei der Cashflow im Automobilgeschäft, weshalb er nun etwas optimistischer an die verfügbaren Finanzmittel zum Ende des Jahres herangeht./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 05:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Market-Perform
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
90,16 € 		Abst. Kursziel*:
-2,40%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
90,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,93%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

