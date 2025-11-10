HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Romain Gourvil aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Autobauer nach dessen Quartalszahlen, wobei der größte Einfluss von strategischen Entscheidungen bei der Sportwagentochter Porsche ausgehe. Während die Unsicherheit in der Automobilbranche hoch bleibe, setze VW auf dringend notwendige Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 18:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.