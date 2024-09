Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 am Dienstagmittag stärker

Um 18:00 Uhr verbucht der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,54 Prozent auf 19 527,58 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,601 Prozent fester bei 19 539,75 Punkten, nach 19 423,06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 19 596,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 470,47 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wies der NASDAQ 100 19 508,52 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 19 902,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 15 202,40 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 18,03 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Moderna (+ 8,15 Prozent auf 74,81 USD), Intel (+ 5,81 Prozent auf 22,13 USD), Enphase Energy (+ 5,27 Prozent auf 117,37 USD), Airbnb (+ 4,32 Prozent auf 122,63 USD) und Align Technology (+ 3,30 Prozent auf 257,80 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Atlassian A (-3,85 Prozent auf 158,79 USD), Palo Alto Networks (-1,81 Prozent auf 339,86 USD), Cognizant (-1,62 Prozent auf 76,61 USD), Vertex Pharmaceuticals (-1,46 Prozent auf 482,26 USD) und Intuitive Surgical (-0,89 Prozent auf 487,03 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 19 597 476 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,040 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,11 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at