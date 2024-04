Dienstagshandel in New York: So performt der NASDAQ 100 am Mittag

Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 1,40 Prozent tiefer bei 18 036,26 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,18 Prozent auf 18 076,43 Punkte an der Kurstafel, nach 18 293,20 Punkten am Vortag.

Bei 18 002,27 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 18 084,30 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, einen Stand von 18 302,91 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 02.01.2024, den Stand von 16 543,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, einen Stand von 13 181,35 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 9,02 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 18 464,70 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Xcel Energy (+ 1,24 Prozent auf 53,94 USD), Exelon (+ 0,91 Prozent auf 37,57 USD), The Kraft Heinz Company (+ 0,86 Prozent auf 37,38 USD), O Reilly Automotive (+ 0,84 Prozent auf 1 139,75 USD) und American Electric Power (+ 0,76 Prozent auf 85,20 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Tesla (-5,32 Prozent auf 165,90 USD), ON Semiconductor (-4,54 Prozent auf 70,50 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-4,24 Prozent auf 175,56 USD), Align Technology (-3,77 Prozent auf 307,59 USD) und Warner Bros Discovery (-3,64 Prozent auf 8,47 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 967 320 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,914 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

2024 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

