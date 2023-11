Dienstagshandel in Zürich: SLI präsentiert sich fester

Der SLI befindet sich am Dienstagnachmittag im Aufwind.

Um 15:42 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,57 Prozent höher bei 1 627,32 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,027 Prozent schwächer bei 1 617,70 Punkten, nach 1 618,14 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Dienstag bei 1 616,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 629,68 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 1 714,65 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, lag der SLI noch bei 1 789,06 Punkten. Der SLI wies am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, einen Stand von 1 631,68 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Minus von 3,20 Prozent zu Buche. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 599,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit ams (+ 3,90 Prozent auf 3,25 CHF), Straumann (+ 3,73 Prozent auf 107,20 CHF), Temenos (+ 3,31 Prozent auf 64,92 CHF), Richemont (+ 3,10 Prozent auf 108,00 CHF) und Alcon (+ 2,82 Prozent auf 64,94 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Roche (-3,09 Prozent auf 233,85 CHF), Sandoz (-2,24 Prozent auf 23,98 CHF), UBS (-0,38 Prozent auf 21,18 CHF), Holcim (-0,32 Prozent auf 55,74 CHF) und Swatch (I) (-0,04 Prozent auf 231,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 251 063 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 263,239 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,67 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

