WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

22.09.2025 10:15:38

Roche Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Die Kombinationsstudie mit Giredestrant und Afinitor habe auf den ersten Blick positive Ergebnisse gebracht, schrieb Richard Vosser am Montag. Dies sei aber weitgehend so erwartet worden und habe wenig Aussagekraft für andere Giredestrant-Testreihen./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:03 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underweight
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
230,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
270,80 CHF 		Abst. Kursziel*:
-15,07%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
271,30 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-15,22%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

