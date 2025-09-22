Roche Aktie
|271,30CHF
|6,20CHF
|2,34%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Die Kombinationsstudie mit Giredestrant und Afinitor habe auf den ersten Blick positive Ergebnisse gebracht, schrieb Richard Vosser am Montag. Dies sei aber weitgehend so erwartet worden und habe wenig Aussagekraft für andere Giredestrant-Testreihen./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:03 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underweight
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
230,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
270,80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-15,07%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
271,30 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,22%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
