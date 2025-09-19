Roche Aktie
|265,40CHF
|3,90CHF
|1,49%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche nach einem Zukauf auf "Sell" mit einem Kursziel von 235 Franken belassen. Die Übernahme des auf Medikamente gegen Leber- und kardiometabolische Erkrankungen spezialisierten US-Biopharmaunternehmens 89bio sei für Roche von geringfügigem Volumen und aus seiner Sicht neutral zu werten, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Sell
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
235,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
264,90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-11,29%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
265,40 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,45%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)mehr Nachrichten
|
15:59
|Börse Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Zürich: Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Zürich: SMI nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Zürich: Börsianer lassen SLI steigen (finanzen.at)
|
12:26
|SMI aktuell: SMI am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:29
|SIX-Handel SMI präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Zürich: SLI liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
18.09.25
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt zum Handelsende (finanzen.at)