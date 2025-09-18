Roche Aktie

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

18.09.2025 12:49:15

Roche Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einem milliardenschweren Zukauf auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Die Übernahme des auf Medikamente zur Behandlung von Leber- und kardiometabolischen Erkrankungen spezialisierten US-Biopharmaunternehmens 89bio für bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar sei strategisch sinnvoll, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 10:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 10:40 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underweight
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
230,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
261,20 CHF 		Abst. Kursziel*:
-11,94%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
261,50 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,05%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

