Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
08.12.2025 17:37:00
DMA: Meta räumt EU-Nutzern mehr Wahloptionen bei gezielter Werbung ein
Die EU-Kommission billigt Metas Zusage, Usern in der EU alternative Facebook- und Instagram-Dienste anzubieten, die mit weniger Werbe-Targeting auskommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
