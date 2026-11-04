Okta Aktie

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WKN DE: A2DNKR / ISIN: US6792951054

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04.11.2026 14:05:01

Docusign vs. Okta: Which Tech Stock Is a Better Buy for 2027?

As digital workflows become standard, many investors are choosing between the leader in electronic signatures and the titan of identity security. Here is how Docusign (NASDAQ:DOCU) and Okta (NASDAQ:OKTA) compare today.

Docusign focuses on automating agreement workflows through its Intelligent Agreement Management platform. Okta operates as a leader in identity security, ensuring only authorized users access corporate systems. While both provide critical cloud services, their growth profiles and market valuations offer distinct paths for investors looking ahead to 2027.

Docusign provides cloud-based software that simplifies the way organizations prepare, sign, and manage agreements. According to its latest annual report, filed for the period ending in early 2026, its Intelligent Agreement Management platform serves over 1.8 million customers globally. The company relies on deep integrations with partners like Salesforce (NYSE:CRM), Microsoft (NASDAQ:MSFT), and SAP (NYSE:SAP) to drive its product adoption.

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Aktien in diesem Artikel

DocuSign Inc Registered Shs 70,30 -1,68% DocuSign Inc Registered Shs
Okta Inc 152,56 -9,36% Okta Inc

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Furcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Wall Street schließlich stark unter Druck -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street ging es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.
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