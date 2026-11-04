Okta Aktie
WKN DE: A2DNKR / ISIN: US6792951054
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04.11.2026 14:05:01
Docusign vs. Okta: Which Tech Stock Is a Better Buy for 2027?
As digital workflows become standard, many investors are choosing between the leader in electronic signatures and the titan of identity security. Here is how Docusign (NASDAQ:DOCU) and Okta (NASDAQ:OKTA) compare today.
Docusign focuses on automating agreement workflows through its Intelligent Agreement Management platform. Okta operates as a leader in identity security, ensuring only authorized users access corporate systems. While both provide critical cloud services, their growth profiles and market valuations offer distinct paths for investors looking ahead to 2027.
Docusign provides cloud-based software that simplifies the way organizations prepare, sign, and manage agreements. According to its latest annual report, filed for the period ending in early 2026, its Intelligent Agreement Management platform serves over 1.8 million customers globally. The company relies on deep integrations with partners like Salesforce (NYSE:CRM), Microsoft (NASDAQ:MSFT), and SAP (NYSE:SAP) to drive its product adoption.
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|DocuSign Inc Registered Shs
|70,30
|-1,68%
|Okta Inc
|152,56
|-9,36%
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