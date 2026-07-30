Dolby Laboratories Aktie

Dolby Laboratories für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DNCY / ISIN: US25659T1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.07.2026 23:09:57

Dolby Laboratories Q3 Income Falls

(RTTNews) - Dolby Laboratories (DLB) announced a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's earnings came in at $28.602 million, or $0.30 per share. This compares with $46.071 million, or $0.48 per share, last year.

Excluding items, Dolby Laboratories reported adjusted earnings of $65.149 million or $0.69 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 3.3% to $304.995 million from $315.546 million last year.

Dolby Laboratories earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $28.602 Mln. vs. $46.071 Mln. last year. -EPS: $0.30 vs. $0.48 last year. -Revenue: $304.995 Mln vs. $315.546 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.13 To $ 1.28 Next quarter revenue guidance: $ 362 M To $ 392 M Full year EPS guidance: $ 4.25 To $ 4.40 Full year revenue guidance: $ 1.41 B To $ 1.44 B

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Dolby Laboratories Inc.

mehr Nachrichten