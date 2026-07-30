Dolby Laboratories Q3 Income Falls

(RTTNews) - Dolby Laboratories (DLB) announced a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's earnings came in at $28.602 million, or $0.30 per share. This compares with $46.071 million, or $0.48 per share, last year.

Excluding items, Dolby Laboratories reported adjusted earnings of $65.149 million or $0.69 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 3.3% to $304.995 million from $315.546 million last year.

Dolby Laboratories earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $28.602 Mln. vs. $46.071 Mln. last year. -EPS: $0.30 vs. $0.48 last year. -Revenue: $304.995 Mln vs. $315.546 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.13 To $ 1.28 Next quarter revenue guidance: $ 362 M To $ 392 M Full year EPS guidance: $ 4.25 To $ 4.40 Full year revenue guidance: $ 1.41 B To $ 1.44 B