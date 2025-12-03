Dollar Tree Aktie
WKN DE: A0NFQC / ISIN: US2567461080
|
03.12.2025 13:06:00
Dollar Tree beats sales expectations, as consumers spend more on bargain items
Dollar Tree’s stock is climbing as the discount retailer’s assortment of bargains, with the average cost of its items at $1.40 each, is getting people to spend more at its stores.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dollar Tree Incmehr Nachrichten
|
02.12.25
|S&P 500-Papier Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dollar Tree-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.12.25
|Ausblick: Dollar Tree präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
26.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.11.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
25.11.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.at)