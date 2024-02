Donnerstagshandel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 steigen

So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag.

Um 15:41 Uhr springt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,73 Prozent auf 4 857,78 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,145 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,769 Prozent höher bei 4 812,02 Punkten, nach 4 775,31 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 812,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 859,64 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.01.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 480,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.11.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 352,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.02.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 242,88 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,64 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 4 858,80 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 5,89 Prozent auf 72,08 EUR), Stellantis (+ 3,70 Prozent auf 24,43 EUR), Ferrari (+ 3,45 Prozent auf 379,55 EUR), Infineon (+ 3,36 Prozent auf 34,00 EUR) und SAP SE (+ 3,09 Prozent auf 167,30 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Enel (-0,02 Prozent auf 5,95 EUR), Bayer (+ 0,05 Prozent auf 28,95 EUR), BASF (+ 0,13 Prozent auf 46,47 EUR), Eni (+ 0,22 Prozent auf 14,30 EUR) und UniCredit (+ 0,46 Prozent auf 30,55 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 4 648 540 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 409,170 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 11,02 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

