Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus

Das macht der NASDAQ 100 am vierten Tag der Woche.

Um 20:01 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,53 Prozent leichter bei 18 637,17 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,286 Prozent auf 18 683,25 Punkte an der Kurstafel, nach 18 736,75 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 18 566,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 705,26 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,16 Prozent. Vor einem Monat, am 30.04.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 17 440,69 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 29.02.2024, bei 18 043,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.05.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 14 354,99 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 12,65 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 18 907,54 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Enphase Energy (+ 4,71 Prozent auf 131,62 USD), Warner Bros Discovery (+ 4,63 Prozent auf 8,02 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 3,93 Prozent auf 15,48 USD), Lucid (+ 3,45 Prozent auf 2,85 USD) und JDcom (+ 3,19 Prozent auf 30,26 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen CrowdStrike (-8,16 Prozent auf 321,00 USD), DexCom (-5,79 Prozent auf 120,25 USD), Adobe (-5,44 Prozent auf 451,60 USD), Intuit (-4,97 Prozent auf 568,55 USD) und Autodesk (-3,89 Prozent auf 200,39 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 431 955 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,962 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at