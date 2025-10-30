Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen zu

Am Mittag wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Der ATX Prime steigt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,88 Prozent auf 2 353,30 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,007 Prozent leichter bei 2 332,56 Punkten in den Handel, nach 2 332,73 Punkten am Vortag.

Bei 2 331,20 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 361,94 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,924 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 317,61 Punkte. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 299,84 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 767,29 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 28,88 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 428,97 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Andritz (+ 5,40 Prozent auf 65,35 EUR), Wolford (+ 3,51 Prozent auf 3,54 EUR), Raiffeisen (+ 3,45 Prozent auf 31,16 EUR), Verbund (+ 2,99 Prozent auf 67,25 EUR) und Addiko Bank (+ 1,90 Prozent auf 21,40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen ZUMTOBEL (-3,08 Prozent auf 3,78 EUR), Marinomed Biotech (-2,44 Prozent auf 20,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,14 Prozent auf 6,40 EUR), Rosenbauer (-1,90 Prozent auf 46,40 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,50 Prozent auf 79,00 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 209 599 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 32,777 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

2025 verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,23 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at