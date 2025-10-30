Optimismus in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Der ATX Prime bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Der ATX Prime steigt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,53 Prozent auf 2 344,99 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,007 Prozent auf 2 332,56 Punkte an der Kurstafel, nach 2 332,73 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 331,20 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 348,44 Zähler.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,568 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 317,61 Punkten auf. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 30.07.2025, bei 2 299,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, stand der ATX Prime bei 1 767,29 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 28,43 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2 428,97 Punkte. Bei 1 745,07 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 5,25 Prozent auf 31,70 EUR), Andritz (+ 2,90 Prozent auf 63,80 EUR), UBM Development (+ 1,69 Prozent auf 24,00 EUR), DO (+ 1,44 Prozent auf 212,00 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,56 Prozent auf 44,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-2,44 Prozent auf 20,00 EUR), Semperit (-2,27 Prozent auf 12,94 EUR), ZUMTOBEL (-2,18 Prozent auf 3,81 EUR), Rosenbauer (-1,90 Prozent auf 46,40 EUR) und AMAG (-1,65 Prozent auf 23,90 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 124 111 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 32,777 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Die Marinomed Biotech-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,23 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at