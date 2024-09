Donnerstagshandel in Wien: ATX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester

Der ATX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Donnerstag fort und verbucht erneut Gewinne.

Im ATX geht es im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 1,19 Prozent aufwärts auf 3 647,70 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 116,011 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 3 605,03 Punkte an der Kurstafel, nach 3 604,88 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3 647,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 605,03 Punkten lag.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 1,27 Prozent. Vor einem Monat, am 19.08.2024, wies der ATX einen Stand von 3 666,20 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.06.2024, wurde der ATX auf 3 595,90 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, notierte der ATX bei 3 177,70 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 6,91 Prozent zu Buche. Bei 3 777,78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Wienerberger (+ 2,87 Prozent auf 30,86 EUR), IMMOFINANZ (+ 2,84 Prozent auf 23,55 EUR), voestalpine (+ 2,36 Prozent auf 21,72 EUR), OMV (+ 1,80 Prozent auf 37,30 EUR) und BAWAG (+ 1,72 Prozent auf 71,15 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Österreichische Post (-0,66 Prozent auf 30,10 EUR), EVN (-0,16 Prozent auf 30,55 EUR), Telekom Austria (+ 0,35 Prozent auf 8,53 EUR), Erste Group Bank (+ 0,42 Prozent auf 48,09 EUR) und DO (+ 0,42 Prozent auf 143,80 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX ist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 195 144 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 25,917 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,74 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at