Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amgen-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amgen-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Amgen-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 223,46 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Amgen-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,475 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Amgen-Aktie auf 291,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 305,65 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,56 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Amgen belief sich zuletzt auf 157,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at