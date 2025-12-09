Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter

Am Dienstag fiel der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0,38 Prozent auf 47 560,29 Punkte zurück. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,192 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,486 Prozent höher bei 47 971,51 Punkten in den Dienstagshandel, nach 47 739,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 47 533,60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 47 957,79 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 46 987,10 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 09.09.2025, den Wert von 45 711,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 44 401,93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 12,19 Prozent zu Buche. Bei 48 431,57 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Goldman Sachs (+ 1,14 Prozent auf 876,58 USD), Walmart (+ 1,10 Prozent auf 115,06 USD), Procter Gamble (+ 0,93 Prozent auf 139,63 USD), Cisco (+ 0,82 Prozent auf 79,51 USD) und 3M (+ 0,69 Prozent auf 165,09 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil JPMorgan Chase (-4,66 Prozent auf 300,51 USD), Boeing (-2,86 Prozent auf 200,37 USD), Verizon (-2,81 Prozent auf 40,14 USD), Amgen (-2,30 Prozent auf 313,85 USD) und Merck (-2,06 Prozent auf 96,89 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 33 858 474 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,807 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,90 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

