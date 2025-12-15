Montagshandel in New York: Dow Jones fällt letztendlich

Letztendlich ging der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 48 416,56 Punkten aus dem Handel. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 18,929 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,530 Prozent auf 48 714,75 Punkte an der Kurstafel, nach 48 458,05 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Montag bei 48 283,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 48 679,14 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der Dow Jones auf 47 147,48 Punkte taxiert. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, bei 45 883,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 43 828,06 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14,21 Prozent nach oben. Bei 48 886,86 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amgen (+ 2,38 Prozent auf 325,31 USD), Honeywell (+ 1,96 Prozent auf 197,45 USD), Travelers (+ 1,85 Prozent auf 290,59 USD), Procter Gamble (+ 1,60 Prozent auf 145,13 USD) und Johnson Johnson (+ 1,22 Prozent auf 214,17 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Salesforce (-2,92 Prozent auf 254,58 USD), 3M (-1,89 Prozent auf 165,70 USD), Amazon (-1,61 Prozent auf 222,54 USD), Apple (-1,50 Prozent auf 274,11 USD) und Caterpillar (-1,36 Prozent auf 589,76 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 43 933 037 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,625 Bio. Euro den größten Anteil.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Verizon-Aktie weist mit 8,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,69 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at