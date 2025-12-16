Schwacher Handel: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels leichter

Schlussendlich fiel der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,62 Prozent auf 48 114,26 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,892 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,367 Prozent auf 48 594,36 Punkte an der Kurstafel, nach 48 416,56 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 47 946,25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 48 452,17 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 47 147,48 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, bei 45 757,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, stand der Dow Jones bei 43 717,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13,50 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 48 886,86 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Zähler.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Walt Disney (+ 1,02 Prozent auf 111,62 USD), NVIDIA (+ 0,81 Prozent auf 177,72 USD), Boeing (+ 0,59 Prozent auf 206,71 USD), Amgen (+ 0,44 Prozent auf 326,74 USD) und Honeywell (+ 0,41 Prozent auf 198,26 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Johnson Johnson (-2,27 Prozent auf 209,30 USD), Chevron (-2,04 Prozent auf 146,75 USD), UnitedHealth (-2,02 Prozent auf 334,20 USD), Merck (-1,98 Prozent auf 98,27 USD) und IBM (-1,78 Prozent auf 303,18 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 40 138 780 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,619 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,68 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

