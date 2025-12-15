Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Amgen-Investition im Blick
|
15.12.2025 16:04:11
Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Amgen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 266,14 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Amgen-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,574 Amgen-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 317,74 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 938,83 USD wert. Damit wäre die Investition 19,39 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Amgen belief sich jüngst auf 171,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amgen Inc.mehr Nachrichten
|
16:04
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16:01
|Anleger warten auf Impulse: Dow Jones zum Start wenig verändert (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.12.25
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
09.12.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09.12.25
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones am Dienstagmittag in Grün (finanzen.at)
|
08.12.25
|Handel in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones fällt nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Amgen Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amgen Inc.
|271,60
|0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stärker -- DAX fällt zurück -- US-Börsen knapp tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt an die Nulllinie zurückfällt. Die Wall Street präsentiert sich etwas tiefer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.