WKN: 867900 / ISIN: US0311621009

Amgen-Investition im Blick 15.12.2025 16:04:11

Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amgen-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Amgen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 266,14 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Amgen-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,574 Amgen-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 317,74 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 938,83 USD wert. Damit wäre die Investition 19,39 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Amgen belief sich jüngst auf 171,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stärker -- DAX fällt zurück -- US-Börsen knapp tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt an die Nulllinie zurückfällt. Die Wall Street präsentiert sich etwas tiefer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.