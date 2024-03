Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Caterpillar-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Caterpillar-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Caterpillar-Papier bei 97,39 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Caterpillar-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,027 Anteilen. Die gehaltenen Caterpillar-Papiere wären am 21.03.2024 374,33 USD wert, da der Schlussstand 364,56 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 274,33 Prozent.

Der Caterpillar-Wert an der Börse wurde auf 177,89 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at