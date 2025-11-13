Verluste in New York: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung im Minus

So bewegte sich der Dow Jones am vierten Tag der Woche letztendlich.

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 1,65 Prozent tiefer bei 47 457,22 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,711 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,495 Prozent auf 48 015,79 Punkte an der Kurstafel, nach 48 254,82 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 47 411,10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 48 233,25 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0,769 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 46 067,58 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44 922,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 43 958,19 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 11,95 Prozent. Bei 48 431,57 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 4,62 Prozent auf 77,38 USD), Nike (+ 2,85 Prozent auf 66,03 USD), Merck (+ 1,62 Prozent auf 92,93 USD), Chevron (+ 1,47 Prozent auf 155,58 USD) und Verizon (+ 0,76 Prozent auf 41,11 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Walt Disney (-7,75 Prozent auf 107,61 USD), Goldman Sachs (-3,99 Prozent auf 805,50 USD), NVIDIA (-3,58 Prozent auf 186,86 USD), JPMorgan Chase (-3,41 Prozent auf 309,48 USD) und Caterpillar (-3,40 Prozent auf 553,55 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 60 821 907 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,041 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie weist mit 8,69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,71 Prozent, die höchste im Index.

