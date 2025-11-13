Schwache Performance in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags

Um 20:02 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,32 Prozent auf 47 617,35 Punkte zurück. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 19,711 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,495 Prozent auf 48 015,79 Punkte an der Kurstafel, nach 48 254,82 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 47 585,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 48 233,25 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,11 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46 067,58 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 13.08.2025, bei 44 922,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 43 958,19 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 12,33 Prozent. 48 431,57 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 4,39 Prozent auf 77,21 USD), Nike (+ 2,80 Prozent auf 66,00 USD), Merck (+ 2,36 Prozent auf 93,61 USD), Verizon (+ 1,56 Prozent auf 41,44 USD) und Chevron (+ 1,47 Prozent auf 155,58 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Walt Disney (-7,69 Prozent auf 107,68 USD), NVIDIA (-4,86 Prozent auf 184,38 USD), Caterpillar (-4,29 Prozent auf 548,46 USD), Goldman Sachs (-2,93 Prozent auf 814,37 USD) und JPMorgan Chase (-2,86 Prozent auf 311,26 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 31 063 110 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,041 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Verizon lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,71 Prozent.

Redaktion finanzen.at