NYSE-Handel: Dow Jones schlussendlich im Plus

Für den Dow Jones ging es am Abend aufwärts.

Zum Handelsschluss tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,18 Prozent fester bei 47 927,96 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,338 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,578 Prozent auf 47 095,06 Punkte an der Kurstafel, nach 47 368,63 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 47 974,37 Punkte, das Tagestief hingegen 47 384,51 Zähler.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 45 479,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 43 975,09 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2024, den Stand von 44 293,13 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 13,06 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 48 040,64 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 4,84 Prozent auf 90,95 USD), Amgen (+ 4,57 Prozent auf 338,45 USD), Nike (+ 3,87 Prozent auf 63,15 USD), Johnson Johnson (+ 2,88 Prozent auf 193,83 USD) und McDonalds (+ 2,58 Prozent auf 306,83 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen NVIDIA (-2,96 Prozent auf 193,16 USD), Cisco (-0,53 Prozent auf 71,71 USD), Caterpillar (-0,51 Prozent auf 567,93 USD), JPMorgan Chase (-0,40 Prozent auf 315,62 USD) und Boeing (+ 0,21 Prozent auf 195,21 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 49 623 203 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,955 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 6,87 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

