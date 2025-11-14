Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Profitable Caterpillar-Investition?
|
14.11.2025 16:03:39
Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Caterpillar von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Caterpillar-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 236,50 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Caterpillar-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,228 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2025 2 340,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 553,55 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +134,06 Prozent.
Alle Caterpillar-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 267,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
Nachrichten zu Caterpillar Inc.mehr Nachrichten
|
13.11.25
|Verluste in New York: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwache Performance in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Handel: Dow Jones sackt am Donnerstagmittag ab (finanzen.at)
|
11.11.25
|NYSE-Handel: Dow Jones schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
11.11.25