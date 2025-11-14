Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Caterpillar von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Caterpillar-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 236,50 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Caterpillar-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,228 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2025 2 340,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 553,55 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +134,06 Prozent.

Alle Caterpillar-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 267,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at