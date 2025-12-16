Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Sherwin-Williams eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Sherwin-Williams-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 240,47 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Sherwin-Williams-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,416 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 136,59 USD, da sich der Wert eines Sherwin-Williams-Papiers am 15.12.2025 auf 328,45 USD belief. Damit wäre die Investition 36,59 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Sherwin-Williams belief sich zuletzt auf 81,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at