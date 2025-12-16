Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Profitable Sherwin-Williams-Anlage?
|
16.12.2025 16:04:15
Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Sherwin-Williams-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 240,47 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Sherwin-Williams-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,416 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 136,59 USD, da sich der Wert eines Sherwin-Williams-Papiers am 15.12.2025 auf 328,45 USD belief. Damit wäre die Investition 36,59 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Sherwin-Williams belief sich zuletzt auf 81,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Sherwin-Williams Co.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Sherwin-Williams Co.
|280,40
|0,56%
