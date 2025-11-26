Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochmittag steigen

Der Dow Jones verbucht im NYSE-Handel um 17:59 Uhr Gewinne in Höhe von 0,87 Prozent auf 47 524,50 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18,959 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 1,34 Prozent auf 46 482,36 Punkte an der Kurstafel, nach 47 112,45 Punkten am Vortag.

Bei 47 196,15 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 47 540,22 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 2,53 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 47 207,12 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 26.08.2025, bei 45 418,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44 860,31 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,11 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 48 431,57 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 2,49 Prozent auf 186,98 USD), Walmart (+ 2,29 Prozent auf 109,45 USD), Microsoft (+ 2,21 Prozent auf 487,51 USD), Home Depot (+ 2,14 Prozent auf 306,10 EUR) und Goldman Sachs (+ 2,09 Prozent auf 819,06 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Salesforce (-2,37 Prozent auf 228,58 USD), IBM (-0,30 Prozent auf 303,57 USD), Sherwin-Williams (-0,26 Prozent auf 341,75 USD), Visa (-0,13 Prozent auf 334,09 USD) und Merck (-0,11 Prozent auf 105,54 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 19 353 331 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,831 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,65 erwartet. Mit 6,75 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at