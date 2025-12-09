Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Performance unter der Lupe
|
09.12.2025 16:04:25
Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sherwin-Williams von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurde das Sherwin-Williams-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Sherwin-Williams-Anteile an diesem Tag bei 376,45 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hätte, hätte er nun 26,564 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 689,87 USD, da sich der Wert einer Sherwin-Williams-Aktie am 08.12.2025 auf 327,13 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,10 Prozent verringert.
Am Markt war Sherwin-Williams jüngst 82,55 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
