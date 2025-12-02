Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Lukrativer Sherwin-Williams-Einstieg?
|
02.12.2025 16:04:23
Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 10 Jahren eingebracht
Am 02.12.2015 wurde das Sherwin-Williams-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Sherwin-Williams-Papier an diesem Tag 91,07 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Sherwin-Williams-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,981 Sherwin-Williams-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 01.12.2025 auf 341,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 749,75 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 749,75 USD entspricht einer Performance von +274,98 Prozent.
Am Markt war Sherwin-Williams jüngst 85,23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sherwin-Williams Co.mehr Nachrichten
|
16:04
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.12.25
|Verluste in New York: Dow Jones beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sherwin-Williams-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.11.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
21.11.25