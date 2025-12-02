Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 10 Jahren eingebracht

Am 02.12.2015 wurde das Sherwin-Williams-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Sherwin-Williams-Papier an diesem Tag 91,07 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Sherwin-Williams-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,981 Sherwin-Williams-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 01.12.2025 auf 341,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 749,75 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 749,75 USD entspricht einer Performance von +274,98 Prozent.

Am Markt war Sherwin-Williams jüngst 85,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at