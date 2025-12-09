Handel in New York: Dow Jones schwächer

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,23 Prozent schwächer bei 47 627,68 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19,192 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,486 Prozent auf 47 971,51 Punkte an der Kurstafel, nach 47 739,32 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47 555,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 47 957,79 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der Dow Jones mit 46 987,10 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 45 711,34 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 44 401,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 12,35 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 48 431,57 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Cisco (+ 1,08 Prozent auf 79,71 USD), Procter Gamble (+ 0,82 Prozent auf 139,48 USD), IBM (+ 0,64 Prozent auf 311,16 USD), Goldman Sachs (+ 0,61 Prozent auf 871,98 USD) und Amazon (+ 0,54 Prozent auf 228,12 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen JPMorgan Chase (-4,44 Prozent auf 301,20 USD), Boeing (-2,69 Prozent auf 200,72 USD), Verizon (-2,15 Prozent auf 40,41 USD), Merck (-2,11 Prozent auf 96,84 USD) und Sherwin-Williams (-1,40 Prozent auf 322,55 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 17 980 890 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,807 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,90 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,56 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at